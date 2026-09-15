Захарова заявила, что лидерства без ответственности не существует

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Лидерство подразумевает умение брать на себя ответственность, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я назову вам несколько, на мой взгляд, базовых характеристик для лидерства. У меня сформировалось клише на этот счет: что такое лидер? Это тот, кто всегда впереди, тот, кто всегда стремится занять первое место, кто стоит на первом месте. Потом ты понимаешь, что нет, очень часто это ошибочное, ложное мнение, потому что лидерство - намного более обширное понятие, чем те характеристики, которые часто нам закладывают", - сказала она в ходе своего выступления на панельной сессии на тему "Лидерство в многополярном мире", которая проходит в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

"Лидерства без ответственности быть не может", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что бывает так, что "тот, кто впереди и за кем идут, ведет не туда, порой даже к обрыву ведет".

"Лидерство - это когда тебе абсолютно незаконно и несправедливо, вопреки нормам морали, вопреки нормам права (называйте как хотите) объявляют гибридную войну, бойкот, травлю, а ты находишь в себе силы моральные, физические идти вперед и несмотря ни на что не поддаваться на те искушения, когда тебе говорят отказаться от главного, от того, что тебе ценно", - сказала Захарова.

Она продолжила: "а ты говоришь "нет". Потому что мы знаем, за что мы стоим. Мы стоим за свободный мир без нацизма, без расизма, без дискриминации по каким-либо признакам. Мы стоим за знание истории и за возможность развивать науку не исходя из идеологических предпочтений какого-то маленького сообщества или группы лиц, и делать это во имя всего мира".

"Вот что такое лидерство. Это не за тем, чтобы называть себя лидером, а за тем, чтобы делать то дело, которое ты должен делать: идти, дарить чувство уверенности, веры, надежды и делать это с огромной любовью к тем, кто рядом", - резюмировала Захарова.

Она подчеркнула, что именно этим живет Россия, это является посылом страны в международных отношениях и основой ее внешнеполитического курса.