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Патрушев предупредил, что Польша исчезнет за два-три дня в случае конфликта с РФ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что, если Варшава вступит в военные действия против России, польская государственность прекратит свое существование за несколько дней.

"В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня", - прокомментировал Патрушев в интервью aif.ru заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о военном превосходстве Польши над РФ.

"Глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы отнюдь не используют весь свой потенциал", - заявил помощник президента РФ.

По словам Патрушева, в Варшаве не хотят слышать слова российского президента об отсутствии со стороны России угроз и оснований вести военные действия против Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Сикорский, выступая в Киеве, заявил о возможности быстрой победы над Россией в случае ее нападения на Польшу.

Николай Патрушев Польша Радослав Сикорский
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