Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Ольховатки в Харьковской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Ольховатка Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения установлен контроль над населённым пунктом Ольховатка Харьковской области, уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, "продолжаются бои за освобождение населённого пункта Малая Волчья Харьковской области".

"Нанесено комплексное огневое поражение живой силе в районе населённых пунктов Хрипуны и Бузово Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих ВСУ. Все попытки прорыва противника из кольца окружения пресечены", - говорится в сводке.

Минобороны информирует, что с начала сентября в кольце окружения уничтожено до 490 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс противника.

"В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Приколотное, Новоалександровка и Петропавловка Харьковской области. В Харьковской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе населённого пункта Казачья Лопань", - сказано в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Золочев, Мартыновка, Черноглазовка, Металловка и Революционное Харьковской области. В Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бояро-Лежачи, Гнилица и Хотень Сумской области, говорится в сводке.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщает министерство обороны РФ.