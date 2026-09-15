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Лавров уверен, что РФ вернет свои конфискованные золотовалютные резервы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия добьется возвращения своих конфискованных золотовалютных резервов.

"Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь", - сказал Лавров на 13-м посольском круглом столе на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

Лавров отметил, что юридическая агрессия стран Запада выражается и "в расширительном толковании норм международного права, и переписывании этих норм под свои нужды". Пример тому - ситуация с активами Центрального банка России, "которые были заморожены в брюссельском депозитарии Euroclear".

"Сейчас в Евросоюзе изобретают различные квазиюридические основания не только для оправдания этого, по сути, воровства, но и для того, чтобы вывести эти средства из-под бельгийской юрисдикции, потому что бельгийский премьер категорически отказывается делать что-либо в направлении их конфискации, а именно этого хочет евросоюзовское руководство. И хотят перевести на какой-то счет, который будет общесоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку", - заявил глава российского МИД.

Он отметил, что страны Запада "пытаются обставить дело так, что средства принадлежат России, но прибыль от них, сверх оговоренной доли, России не принадлежит".

По словам Лаврова, это было бы правильно, если бы не был наложен арест на эти средства - если бы они не были заморожены.

"Когда это все находится в нашей собственности, то тогда выполняется действующий контракт. А когда мы не можем распоряжаться своей собственностью, не можем получать положенные нам проценты, а кто-то, наваривая на наших деньгах дополнительную прибыль, финансирует войну против России, это невозможно оправдать с никакой юридической конторой", - добавил он.

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