Лавров заявил о перестройке Россией логистики для выполнения обязательств по поставкам углеводородов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия перестраивает свою логистику, чтобы выполнить обязательства в вопросах поставок энергоносителей и зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна для энергетической и продовольственной безопасности государств глобального Юга и Востока. И мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров, выступая на 13-м посольском "круглом столе" на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".