Поиск

Лавров заявил о перестройке Россией логистики для выполнения обязательств по поставкам углеводородов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия перестраивает свою логистику, чтобы выполнить обязательства в вопросах поставок энергоносителей и зерна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна для энергетической и продовольственной безопасности государств глобального Юга и Востока. И мы перестраиваем логистику и выполним все свои обязательства, несмотря на противозаконные действия западных неоколонизаторов", - сказал Лавров, выступая на 13-м посольском "круглом столе" на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

 Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж

Над Ростовской областью уничтожено 30 БПЛА, над Таганрогом сбиты ракеты

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Четверо пострадали при утечке хладагента на российском судне в Южной Корее

БПЛА атаковали промпредприятие в Самарской области

Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

 Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3718 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11756 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов