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Лавров сообщил о готовности РФ искать компромиссы по урегулированию на Украине

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ни разу не меняли свою позицию. Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы", - сказал он, выступая во вторник на 13-м посольском "круглом столе" на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

Лавров указал, что Москва принципиально не меняла задачи "обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях".

МИД РФ НАТО Сергей Лавров Украина
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