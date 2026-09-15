В МИД РФ открылась выставка, посвященная Сунь Ятсену и Сун Цинлин

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России открылась выставка, посвященная китайским историческим деятелям, одним из основоположников современного Китая Сунь Ятсену и его супруге Сун Цинлин.

Экспозиция "Дорога дружбы: Сунь Ятсен, Сун Цинлин и Россия" открылась в МИД РФ на Смоленской площади в Москве во вторник.

"Историческое значение этих двух выдающихся фигур для Китая весьма велико, однако и в России они пользуются известностью за свою деятельность. Их неизменное внимание и интерес, самые теплые чувства к нашей стране внесли большой вклад в становление фундамента той традиционной дружбы, которую мы имеем сегодня", - сказал, открывая выставку, заместитель министр иностранных дел РФ Андрей Руденко.

На выставке представлены различные исторические материалы и документы, фотографии, архивные вырезки из газет и журналов и др., рассказывающие об исторических связях Сунь Ятсена и Сун Цинлин с Россией (Советским Союзом).

Организаторами выставки выступили Китайский Фонд Сун Цинлин, Фонд целевого капитала "Истоки" при участии Центра управления домом-музеем Сун Цинлин и Фонда Андрея Первозванного.

В дальнейшем выставка будет продемонстрирована в других городах, а также в учебных учреждениях, где активно изучается китайский язык.