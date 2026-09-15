Поиск

В МИД РФ открылась выставка, посвященная Сунь Ятсену и Сун Цинлин

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России открылась выставка, посвященная китайским историческим деятелям, одним из основоположников современного Китая Сунь Ятсену и его супруге Сун Цинлин.

Экспозиция "Дорога дружбы: Сунь Ятсен, Сун Цинлин и Россия" открылась в МИД РФ на Смоленской площади в Москве во вторник.

"Историческое значение этих двух выдающихся фигур для Китая весьма велико, однако и в России они пользуются известностью за свою деятельность. Их неизменное внимание и интерес, самые теплые чувства к нашей стране внесли большой вклад в становление фундамента той традиционной дружбы, которую мы имеем сегодня", - сказал, открывая выставку, заместитель министр иностранных дел РФ Андрей Руденко.

На выставке представлены различные исторические материалы и документы, фотографии, архивные вырезки из газет и журналов и др., рассказывающие об исторических связях Сунь Ятсена и Сун Цинлин с Россией (Советским Союзом).

Организаторами выставки выступили Китайский Фонд Сун Цинлин, Фонд целевого капитала "Истоки" при участии Центра управления домом-музеем Сун Цинлин и Фонда Андрея Первозванного.

В дальнейшем выставка будет продемонстрирована в других городах, а также в учебных учреждениях, где активно изучается китайский язык.

МИД РФ Китай Сунь Ятсен Сун Цинлин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

 Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж

Над Ростовской областью уничтожено 30 БПЛА, над Таганрогом сбиты ракеты

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Четверо пострадали при утечке хладагента на российском судне в Южной Корее

БПЛА атаковали промпредприятие в Самарской области

Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

 Склад Ozon поврежден в Таганроге после массированной ракетной атаки

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

 Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3718 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11756 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов