Кремль назвал коммерческим вопросом возвращение РФ на европейский газовый рынок

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия будет готова обсуждать возвращение на европейский газовый рынок, если это принесет ей выгоду, и если сможет найти необходимые объемы сырья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны, первое, и, если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативные направления", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Если эти два обстоятельства совпадут, то тогда вполне можно это обсуждать", - добавил Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини о возможности закупок российского газа после завершения конфликта на Украине, и ответил на вопрос, захочет ли Москва поставлять сырье в Европу с учетом мартовского поручения президента РФ Владимира Путина проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки.