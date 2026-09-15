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В Кремле подтвердили приверженность полной демилитаризации космоса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия продолжит продвигать позиции по неразмещению любого оружия в космосе и рассчитывает на широкую международную консолидацию по продвижению позиций в пользу полной демилитаризации космоса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно продолжит. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия. И конечно здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр ВВС США Трой Мейнк сообщил, что Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства, они будут использовать его для защиты американских войск.

Дмитрий Песков США
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