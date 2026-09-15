Поиск

Патрушев на фоне идей о белке из насекомых заявил, что мясо должно быть мясом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский АПК на фоне идей о "еде будущего" продолжит увеличивать производство традиционных продуктов питания, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Мы продолжим наращивать выпуск именно традиционных продуктов питания с необходимыми питательными веществами. Ну, продукты из насекомых - это хорошо, но тем не менее мясо должно быть мясом, хлеб должен быть хлебом. Поэтому мы сосредоточимся именно на этой работе. И будем это делать не только для себя, но и для всего мира", - подчеркнул Патрушев в ходе лекции на Международном молодежном форуме в Екатеринбурге во вторник.

По его словам, обычно "еду будущего" представляют как разнообразие продуктов-заменителей. "Где-то на витринах можно увидеть растительные аналоги мяса или все чаще мы слышим о возможности использования белка из насекомых, - сказал он. - Новые решения, конечно же, всегда заслуживают внимания. Но, однако, Россия имеет возможность производить достаточное количество зерновой, молочной, мясной и рыбной продукции. Более того, наш агропром работает над тем, чтобы конечный продукт всегда отвечал не только требованиям безопасности и качества, но и вносил вклад в формирование сбалансированного рациона питания".

Как заявил вице-премьер, в РФ есть технологии, позволяющие усиливать питательную ценность продуктов. "Мы можем выпускать широкий ассортимент еды, в том числе специализированной, которая обогащена питательными веществами либо, наоборот, имеет пониженное содержание соли, сахара или жира", - сообщил он.

По его словам, селекция в настоящее время уже не ограничивается задачей исключительно увеличить урожайность. "Создаются сорта, в которых больше белка или витаминов. У нас применяются "умные" удобрения, которые правильно питают растения, но при этом сами не переходят в продукты питания. Технологии в животноводстве позволяют формировать более здоровые поголовье, что напрямую влияет на качество продуктов. А в пищевой промышленности применяются решения, которые помогают сохранять витамины и пробиотики", - заявил Патрушев.

Дмитрий Патрушев РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

 В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

 Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж

Над Ростовской областью уничтожено 30 БПЛА, над Таганрогом сбиты ракеты

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,2%

Четверо пострадали при утечке хладагента на российском судне в Южной Корее
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3722 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11757 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов