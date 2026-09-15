Песков связывает стабилизацию рынка с безопасностью для нефтетанкеров и снятием санкций со всех поставщиков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Для стабилизации мирового рынка со всех поставщиков нефти и нефтепродуктов должны быть сняты незаконные санкции, кроме того, должно быть обеспечено безопасное судоходство, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Чтобы решить проблемы на мировых рынках, нужно решить проблему: первое - безопасного судоходства для нефтяных танкеров", - сказал Песков во вторник журналистам.

"И второе - отменить все ограничения, все незаконные санкции на поставки на рынке энергоносителей, нефтепродуктов, как из России, так и из всех других стран, которые находятся под грузом таких санкций", - подчеркнул он.