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Лавров выступит на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 16 сентября, выступит на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира. Мероприятие будет включать сессию вопросов и ответов", - заявила Захарова во вторник на брифинге в Екатеринбурге "на полях" фестиваля молодежи.

Как пояснила представитель министерства, глава МИД выступит в рамках сессии "Новая архитектура мира. Открытый диалог", организованной МГИМО совместно с обществом "Знание".

Кроме того, сообщила Захарова, 17 сентября Лавров примет участие в торжественной церемонии открытия 4-го конгресса международного движения русофилов, которое пройдет в Москве в музее Победы на Поклонной горе.

22 сентября, заявила представитель МИД, Лавров выступит на открытии международного форума "Диалог о фейках 4.0" в Москве.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров Екатеринбург
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