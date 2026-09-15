Топливо из поврежденной цистерны попало в воды Хатангского залива на Таймыре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дизельное топливо из поврежденной цистерны попало в воды Хатангского залива в поселке Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого округа на севере Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в окружной единой дежурно-диспетчерской службе.

"В результате подъема воды в заливе повредилась цистерна с дизельным топливом, предназначенным для местной электростанции. В результате в воду попало около 200 куб. м топлива", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место вертолетом из Хатанги вылетела комиссия для оценки последствий розлива топлива.