Поиск

МИД назвал законными целями для ВС РФ любые территории, откуда исходит военная угроза стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Любые территории, откуда исходит военная угроза для России, являются законными целями для вооруженных сил страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз хотим четко обозначить: любые места, откуда исходит военная угроза нашей стране, являются законными военными целями для России", - сказала Захарова во вторник на брифинге.

По словам представителя МИД РФ, Украине в настоящее время "все активнее передаются дальнобойные ударные вооружения, которые с согласия западных спонсоров ВСУ ежедневно используют для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре РФ".

Кроме того, сказала Захарова, страны НАТО предоставляют Украине "свою территорию, воздушное, морское пространство". "Создаются совместные производства вооружений, которые размещаются как на украинской территории, так и в странах Запада", - добавила она.

МИД РФ Мария Захарова НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

В Монголии начали применять российскую вакцину от чумы

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

 В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

 Число заявлений на онлайн-голосование на выборах в РФ превысило 4 млн

В Херсонской области гражданин Украины получил 18 лет колонии за шпионаж
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11758 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов