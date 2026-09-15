МИД назвал законными целями для ВС РФ любые территории, откуда исходит военная угроза стране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Любые территории, откуда исходит военная угроза для России, являются законными целями для вооруженных сил страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз хотим четко обозначить: любые места, откуда исходит военная угроза нашей стране, являются законными военными целями для России", - сказала Захарова во вторник на брифинге.

По словам представителя МИД РФ, Украине в настоящее время "все активнее передаются дальнобойные ударные вооружения, которые с согласия западных спонсоров ВСУ ежедневно используют для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре РФ".

Кроме того, сказала Захарова, страны НАТО предоставляют Украине "свою территорию, воздушное, морское пространство". "Создаются совместные производства вооружений, которые размещаются как на украинской территории, так и в странах Запада", - добавила она.