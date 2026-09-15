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Дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба в Якутии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в морском порту Тикси дал старт строительству глубоководного грузового терминала Найба, сообщила во вторник пресс-служба Морской коллегии.

"Одним из базовых маршрутов Трансарктического транспортного коридора (ТТК) станет международный транспортный маршрут Мохэ-Найба", - сказал Патрушев на церемонии.

"Ключевым звеном маршрута Мохэ-Найба станет глубоководный грузовой терминал Найба в морском порту Тикси. Новый портовый комплекс будет включать зоны для наливных и сухогрузных перевозок, топливные резервуары и необходимую технику. К 2035 году мощность порта должна составить более 3 млн тонн", - заявил глава Морской коллегии.

Он отметил, что ввод глубоководного порта Найба откроет новые возможности для логистики, станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы.

"Данный маршрут свяжет северо-восточные провинции Китая с арктическим побережьем России. Реализация проекта позволит повысить темпы экономического развития, связность территорий Арктики и Дальнего Востока, станет стимулом для развития добывающих отраслей, включая освоение Кючусского промышленного кластера, а также для запуска новых производств и роста грузовой базы", - сказал Патрушев.

Глава Морской коллегии подчеркнул, что создание ТТК, который включает в себя Северный морской путь и связанные с ними внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры, будет способствовать "комплексному развитию территорий Арктической зоны и Дальнего Востока, грузовой базы, а также внутренних, международных и транзитных перевозок грузов и пассажиров вдоль побережья России".

По информации Морской коллегии, общий объем инвестиций в развитие маршрута Мохэ-Найба оценивается в 1,13 трлн рублей. "Развитие маршрута также предусматривает строительство совмещенного мостового перехода через реку Амур и новых железнодорожных линий Нижний Бестях - Найба и Нижний Бестях - Магадан. Ведутся переговоры с китайскими партнерами о создании единого российско-китайского инвестиционного контура", - сообщили в Морской коллегии.

Там отметили, что поскольку Мохэ - Найба соединит северо-восточные провинции Китая с арктическим побережьем, это будет самый короткий маршрут для транзитных грузов, который сократит традиционные маршруты через Суэцкий канал вдвое.

Николай Патрушев ТТК Якутия Найба Тикси Китай
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