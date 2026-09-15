В МИД РФ призвали Японию отказаться от ремилитаризации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Москва призывает Токио отказаться от ремилитаризации и вернуться к мирному развитию, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас они опять взяли путь на ремилитаризацию, в том числе, обеление своих преступлений 30-40-х годов. Призываем в очередной раз японские власти признать в полном объеме итоги Второй мировой и вернуться на пути мирного развития. Мирное развитие приносило действительно Японии дивиденды и принесло бы еще больше", - сказала она в ходе брифинга "на полях" Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.