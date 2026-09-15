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МИД РФ назвал блокаду Ормузского пролива недопустимой с точки зрения гуманитарных норм

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Блокада Ормузского пролива не только незаконна, но и противоречит гуманитарным нормам и принципам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вообще не то что недопустимо с точки зрения права - это недопустимо с точки зрения гуманитарных норм и принципов. Блокада, незаконные санкции, любые способы недопущения нормальной торговли, общения, логистики суверенного государства со стороны суверенного другого государства или группы государств недопустимы и являются абсолютно противозаконными. Единственный правовой способ ограничения стран в их деятельности - это санкции Совета Безопасности ООН", - сказала Захарова во вторник на брифинге, который проходит "на полях" Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Представитель МИД РФ отметила, что Совет безопасности ООН не санкционировал "то, что происходит в Ормузском проливе". "И не мог бы такое санкционировать, потому что это абсолютное беззаконие", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, российская сторона считает, что в Ормузском проливе "имеет место ничем не спровоцированная прямая агрессия США и Израиля против Ирана и иранского народа".

"Мы подошли к этому не только объективно, но мы подошли к этому вопросу и его оценке с учетом всех компонентов на основе фактов", - резюмировала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Ормузский пролив СБ ООН Иран США Израиль
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