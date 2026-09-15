Поиск

В МИД РФ заявили о неизменности позиции по поводу референдума в Армении о вступлении в ЕС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - РФ по-прежнему исходит из того, что Армении необходимо определиться, по какому пути она пойдет путем проведения референдума о вступлении в ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская позиция о необходимости скорейшего проведения общенационального референдума относительно запуска Еревана в процесс вступления в Европейский союз изменений не претерпела", - сказала она на брифинге во вторник.

"Мы по-прежнему исходим из того, что было бы не просто честно, а крайне необходимо определиться с тем, по какому пути идет республика, возглавляемая премьер-министром Пашиняном", - подчеркнула Захарова.

"Мы принимаем к сведению аргументацию армянской стороны относительно нецелесообразности проведения в данный момент такого плебисцита. Просто с ней очень сложно согласиться. Ведь ничего из заявленного армянской стороной на протяжении многих лет не противоречит плебисциту, наоборот. Что такое плебисцит? Мнение народа. Что в Армении провозгласили демократию, и ускорение этой демократии", - продолжила Захарова.

Дипломат напомнила о "принятом армянскими властями в апреле прошлого года законе "о начале вступления Республики Армения в Европейский Союз".

"Поэтому попытки убедить всех в том, что для проведения референдума сначала нужно, как было сказано, дескать, обрести статус кандидата на вступление в Европейский Союз, больше походят просто на манипуляцию", - указала она.

МИД РФ Армения ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

 Места дислокации ядерного оружия, угрожающего России, будут в фокусе сил стратегического сдерживания РФ

Предъявлять водительские права в Max можно будет уже этой осенью

Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

 Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

В Монголии начали применять российскую вакцину от чумы

Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 Лавров 26 сентября выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Москва оценит действия ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом

В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

 В Кремле считают хорошей идеей энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Лавров назвал отход США от договоренностей Анкориджа причиной продолжения конфликта с Киевом

Глава МИД РФ встретится с госсекретарем США в Нью-Йорке

В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки

 В МИД России сообщили о планах открытия посольств в ряде стран Африки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11758 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов