В МИД РФ заявили о неизменности позиции по поводу референдума в Армении о вступлении в ЕС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - РФ по-прежнему исходит из того, что Армении необходимо определиться, по какому пути она пойдет путем проведения референдума о вступлении в ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Российская позиция о необходимости скорейшего проведения общенационального референдума относительно запуска Еревана в процесс вступления в Европейский союз изменений не претерпела", - сказала она на брифинге во вторник.

"Мы по-прежнему исходим из того, что было бы не просто честно, а крайне необходимо определиться с тем, по какому пути идет республика, возглавляемая премьер-министром Пашиняном", - подчеркнула Захарова.

"Мы принимаем к сведению аргументацию армянской стороны относительно нецелесообразности проведения в данный момент такого плебисцита. Просто с ней очень сложно согласиться. Ведь ничего из заявленного армянской стороной на протяжении многих лет не противоречит плебисциту, наоборот. Что такое плебисцит? Мнение народа. Что в Армении провозгласили демократию, и ускорение этой демократии", - продолжила Захарова.

Дипломат напомнила о "принятом армянскими властями в апреле прошлого года законе "о начале вступления Республики Армения в Европейский Союз".

"Поэтому попытки убедить всех в том, что для проведения референдума сначала нужно, как было сказано, дескать, обрести статус кандидата на вступление в Европейский Союз, больше походят просто на манипуляцию", - указала она.