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Минобороны России сообщило о новых ударах по железной дороге на Украине

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, заявило Минобороны.

"Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - сказано в сообщении.

"В порту Южный железнодорожный состав в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщило также министерство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Украина Южный
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