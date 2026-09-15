Минобороны России сообщило о новых ударах по железной дороге на Украине

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, заявило Минобороны.

"Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - сказано в сообщении.

"В порту Южный железнодорожный состав в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщило также министерство.