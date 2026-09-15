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Россия призывает принять меры для предотвращения гонки вооружений в космосе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия на фоне заявлений США подчеркивает необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, заявили на Смоленской площади.

"Россия на протяжении многих лет последовательно обращает внимание мирового сообщества на тяжелейшие последствия для международной безопасности, к которым ведет данный деструктивный курс Вашингтона. Подчеркиваем необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)", - говорится в ответе представителя МИД Марии Захаровой на просьбу прокомментировать заявления министра ВВС США Троя Мейнка о наличии у Штатов орбитального оружия.

"Высказывания Мейнка лишь подтверждают высокую востребованность российских многосторонних инициатив по ПГВК, нацеленных на скорейший запуск переговоров по разработке многостороннего юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью", - заявила Захарова.

"На решение этой задачи направлены и резолюции Генассамблеи ООН "Дальнейшие практические меры по ПГВК", "Неразмещение первыми оружия в космосе" и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности", автором которых является Россия. Планируем представить соответствующие проекты на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии ГА ООН (Нью-Йорк, 5 октября - 6 ноября с.г.). Приглашаем все государства-члены ООН поддержать данные документы и выступить их соавторами. Сейчас это актуально как никогда", - подчеркивает Захарова.

Представитель МИД РФ заявила, что абсурдные домыслы "Вашингтона о якобы имеющихся у России намерениях разработать противоспутниковое ядерное оружие являются лишь прикрытием, призванным обеспечить условия для реализации указанных гегемонистских планов".

"Готовы продолжать конструктивные усилия в интересах сохранения космического пространства в качестве всеобщего достояния и исключительно мирной среды, свободной от оружия и конфликтов, на благо будущих поколений. От решительных и безотлагательных действий мирового сообщества, призванных сдержать агрессивные космические устремления США, зависит достижение этой фундаментальной цели", - добавила она.

ап

ГА ООН МИД США ООН Мария Захарова Трой Мейнк
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