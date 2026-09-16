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Корвет ТОФ провел противолодочное учение в Японском море

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экипаж корвета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учение по поиску подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого в Японском море, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"По замыслу учения в акватории залива Петра Великого были обнаружены признаки нахождения вражеской субмарины. Экипаж корвета, проводивший рейдовые поисковые действия, получил команду немедленно следовать в район поиска подводной цели", - говорится в сообщении.

Вместе с противолодочным вертолётом Ка-27ПЛ экипаж корвета обнаружил подлодку условного противника, которая попыталась скрыться от преследования.

Боевые расчеты корвета установили контакт с субмариной и условно уничтожили её торпедным оружием.

Роль вражеской подводной лодки выполнила дизель-электрическая подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота.

ТОФ
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