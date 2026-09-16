Минпросвещения установило правила нагрузки по физкультуре на 2026/27 учебный год

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ направило в регионы методические рекомендации по преподаванию физкультуры в 2026/27 учебном году, школы смогут самостоятельно определять нагрузку - два или три часа в неделю, обязательным условием остаётся учёт медицинской группы здоровья каждого учащегося при планировании нагрузок.

"Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физической культуры в 2026/27 учебном году. Предмет остается обязательным для изучения на всех уровнях общего образования - с первого по 11-й класс", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В соответствии с федеральными образовательными программами школы могут самостоятельно выбирать количество часов на изучение предмета - два или три часа в неделю. В случае выбора модуля по виду спорта он может быть реализован только как третий час физкультуры, уточнили в пресс-службе.

В частности, для начальной, основной и средней школы предусмотрены разные наборы спортивных модулей. На всех трех уровнях представлены 24 общих модуля, включая самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазание, спортивный туризм, бокс, тяжелую атлетику и другие. Только в начальной школе доступны подвижные шахматы, коньки и теннис. Плавание, тэг-регби и легкая атлетика присутствуют в начальной и основной школе. В основной школе, помимо плавания, добавлены шахматы и компьютерный спорт, который также включен в перечень для средней школы.

Как сообщили в министерстве, на уровне начального образования федеральная рабочая программа предусматривает суммарно от 270 до 405 часов в первых-четвертых классах. Помимо этого, представлено пять вариантов федерального учебного плана - для пятидневной и шестидневной учебной недели.

На уровне основного общего образования рекомендуется 510 часов - по 102 часа в год в пятых-девятых классах. На модульный блок "Базовая физическая подготовка" отводится 150 часов из общего числа - один час в неделю в каждом классе. При вариантах учебного плана, предполагающих два часа в неделю, общее количество часов составляет 340. Для основного общего образования представлено шесть вариантов федерального учебного плана, отметили в пресс-службе.

В средней школе общее число часов, рекомендованных для занятий физической культурой, составляет 136 - по 68 часов в 10-х и 11-х классах. В рамках универсального профиля количество увеличивается до 204 часов: по 102 часа в каждом классе - три часа в неделю.

"К урокам физической культуры допускаются только учащиеся, имеющие соответствующее медицинское заключение. При планировании нагрузок образовательные организации обязаны учитывать информацию о медицинской группе здоровья каждого школьника", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что рабочая программа должна включать содержание учебного предмета, планируемые результаты его освоения, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.