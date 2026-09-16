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Отряд кораблей ТОФ прибыл на Сахалин

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Ослябя" и морской тральщик "Анатолий Шлемов" прибыли в порт Корсаков на Сахалине в рамках агитационно-патриотической акции "Тихоокеанская слава. Сила в правде-2026", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) в среду.

После отшвартовки на причале прошел торжественный митинг, на палубе БДК "Ослябя" состоялся прием 25 школьников в ряды "Юнармии". Затем юнармейцы и другие участники встречи побывали на экскурсии по кораблю, где им показали вооружение, военную технику и выставочную экспозицию музея ТОФ.

В среду на главной площади Корсакова пройдут концерты творческих коллективов ТОФ, выставки вооружения и военной техники, экскурсии на прибывший отряд кораблей.

Акция проводится в рамках масштабного проекта Минобороны России "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Корабли вышли в дальний поход из Владивостока и Петропавловска-Камчатского в конце августа. До Сахалина отряд провел аналогичные праздники в Магадане и Охотске. Затем корабли ТОФ посетят порт Советская Гавань в Хабаровском крае и Владивосток, сообщает пресс-служба.

Сахалин ТОФ
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