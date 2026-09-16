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Профсоюз моряков заявил о небезопасной стоянке судна "Анадырь" у берегов Владивостока

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз моряков сообщил о небезопасной стоянке обесточенного теплохода "Анадырь", который находится в акватории Владивостока.

"Особую тревогу вызывает ситуация с "Анадырем": отсутствие энергоснабжения и использование газовых баллонов для приготовления пищи создают прямую угрозу пожара и взрыва, а также делают судно неспособным к экстренному маневру в случае ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении первичной профорганизации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков (РПСМ).

По данным профсоюза, "Анадырь" с конца декабря 2024 года стоит на рейде в Амурском заливе. С июля 2026 года судовладелец - АО "ЧТК" - прекратил снабжение судна топливом и продовольствием. С 31 августа судно полностью обесточено: системы жизнеобеспечения, пожаротушения и сигнализации не работают.

На борту находятся четыре человека, что не соответствует свидетельству о минимальном составе экипажа. Зарплата не выплачивается с июня 2026 года, долг перед четырьмя моряками составляет 6 млн рублей. Другие члены экипажа были вынуждены списаться с судна без окончательного расчета.

Моряки теплохода обратились в профсоюз, который направил заявления в Приморскую транспортную прокуратуру и капитану морского порта Владивосток, а также досудебную претензию судовладельцу.

Профсоюз также сообщил, что 8 сентября судно "Русский Восток", находившееся на рейде без экипажа, сорвало с якоря и выбросило на мель у Токаревского маяка во Владивостоке. Пострадавших не было, через несколько дней судно сняли с мели буксирами.

"Причиной назван сильный ветер, однако ключевой фактор аварии - отсутствие на судне людей, способных обеспечить его безопасную стоянку. Судно находилось на рейде с мая 2026 года. Владелец - компания, находящаяся в процедуре банкротства", - говорится в сообщении.

Владивосток Анадырь
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