Иностранку задержали в Омской области при попытке незаконно вывезти детей за рубеж

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники ФСБ в Омской области пресекли незаконную попытку вывезти за границу троих российских детей, которых иностранная гражданка выдавала за своих, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства в среду.

"В автомобильный пункт пропуска "Исилькуль" для пересечения государственной границы прибыла иностранка с тремя детьми. В ходе пограничного контроля установлено, что предъявленные документы не принадлежат несовершеннолетним, которых гражданка пыталась выдать за своих детей", - говорится в сообщении.

Пограничникам задержанная пояснила, что действовала в интересах гражданского мужа и пыталась вывезти за рубеж его детей, граждан России, так как имелись опасения, что на выезд несовершеннолетних может быть наложен запрет со стороны их матери.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.33 ч.3 ст.30 ч.1 ст.322 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное пересечение Государственной границы РФ).