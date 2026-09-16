Северный флот отработал на учениях оборону Новосибирских островов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Северного флота на учениях на острове Котельный отработали оборону объектов флота от десанта условного противника, сообщили в пресс-службе СФ.

"По условиям учения противник планировал осуществить высадку морского десанта на архипелаг Новосибирские острова с целью захвата военных объектов флота. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота, дислоцируемые на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, совершили марш из места постоянной дислокации в назначенные районы", - говорится в сообщении.

Во флоте сообщили, что ракетчики, развернувшись на побережье, отработали нанесение условного удара по отряду кораблей с выполнением пусков ракет "способом компьютерного моделирования". После чего расчеты БРК провели тренировку по пополнению боезапаса, осуществив перегрузку ракет из заряжающей машины в пусковую установку.

Кроме того, при совершении марша, ракетчики отработали походное охранение и ведение противовоздушной обороны, в том числе защиты от БПЛА.

Роль условного противника, заявили в пресс-службе, выполнял отряд боевых кораблей Северного флота, возглавляемый патрульным кораблём ледового класса "Иван Папанин". Также в состав отряда кораблей вошли - большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир" и морской танкер "Сергей Осипов".