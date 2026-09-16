Замглавы Минобороны отметила развитие военного сотрудничества России и Китая

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в области военного сотрудничества, заявила статс-секретарь - замминистра обороны России Анна Цивилева, выступая на 13-м Пекинском Сяншаньском форуме в Китае.

"На данном этапе российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в области военного сотрудничества, основываясь на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учета интересов друг друга", - сказала она.

Она выразила уверенность в том, что именно на такие принципы должен опираться многополярный мировой порядок, уже ставший, по ее словам, реальностью. Она добавила, что все больше стран выступают за мироустройство, основанное на многосторонности, уважении суверенитета, религиозных и культурных особенностей и традиций партнеров, учете интересов всех государств вне зависимости от их размеров, экономического и военного потенциалов, политического строя, а также на обеспечении собственной безопасности без ущерба для безопасности других стран.

"Эти подходы отражены в российских предложениях о формировании новой евразийской архитектуры безопасности и поддерживаются многими государствами, в том числе членами Шанхайской организации сотрудничества. В Бишкекской декларации 25-летия ШОС, принятой 1 сентября этого года, подчеркивается, что организация "не является военно-политическим блоком и не направлена против других государств и международных организаций. ШОС действует на основе открытости, невмешательства, равноправия и взаимного уважения", с соблюдением "принципов взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию", - подчеркнула Цивилева.

Она также отметила, что модель многополярного мирового порядка позволит создать условия для формирования новой системы международного права, в том числе - в перспективных сферах, определяющих будущее человечества. "В качестве примера хочу привести предложенное Китаем соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которое было подписано 16 июля текущего года в Шанхае 29 государствами, включая Россию. Документ закладывает основы международного регулирования в этой чувствительной области", - сказала она.

"Отношения между нашими странами, находящиеся на беспрецедентно высоком уровне - это осознанный исторический выбор, отвечающий коренным интересам народов России и Китая. Тон этому взаимодействию задают регулярные и плодотворные личные контакты президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина. 19-20 мая текущего года состоялся официальный визит президента России Путина в КНР, в ходе которого были достигнуты важнейшие договоренности, подписано весомое лидерское Совместное заявление и принята Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Наши лидеры буквально две недели назад виделись в Бишкеке "на полях" заседания Совета глав государств- членов ШОС", - сказала также Цивилева.

Замминистра обороны напомнила, что в этом году Россия и Китай отмечают 30-летие установления стратегического партнерства, а также 25-летие основополагающего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.