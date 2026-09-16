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В красноярской деревне медведь убил пенсионерку

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства гибели 66-летней женщины в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа от нападения медведя, сообщило региональное управление СК.

По предварительным данным, медведь напал на женщину в ночь на 16 сентября во дворе частного дома. Она погибла на месте от травм. К приезду сотрудников правоохранительных органов медведь скрылся. Его ищут охотники.

В Усть-Илимском районе Иркутской области сотрудники ГАИ застрелили медведя, который забрел в садовое товарищество "Лесники", сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Прибыв на место, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили зверя, представлявшего опасность для людей. В соответствии с законом "О полиции" один из офицеров применил табельное оружие, обезвредив хищника. В результате случившегося никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские выезжали по таким же поводам в дачный поселок "Авиатор" в Нижнеилимском округе. Там медведь напал на собаку и скрылся, эта информация подтвердилась. Полицейские медведя не нашли, его продолжают искать.

В Приангарье муниципалитетам рекомендовали ввести режим повышенной готовности из-за выходов медведей к людям. Такой режим сейчас действует в Братске, Усть-Илимске и Ангарском городском округе. Ежедневно диспетчерам поступают десятки сообщений о появлении хищников вблизи населенных пунктов. Всего за период активности медведей в регионе принято 124 решения о регулировании численности зверя в отношении 305 хищников. В настоящее время добыто 146. Работают 142 мобильных группы из 327 человек.

Госохотдепартамент Тюменской области опроверг информацию в соцсетях о появлении медведей под Тюменью.

"В связи с распространением в социальных сетях и информационных сообществах сведений о якобы зафиксированном появлении бурых медведей в районе деревни Решетникова, коттеджного поселка "Береза Парк" и СНТ "Надежда" Тюменского муниципального округа сообщаем следующее: по результатам проверки указанная информация подтверждения не получила", - говорится в сообщении.

Выложенные в соцсетях видеозаписи и фото медведицы с медвежонком, как установили эксперты, были сняты в Свердловской области и Красноярском крае. позволяющие специалистам оперативно проверить поступившую информацию и принять необходимые меры", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее семерых медведей отстрелили в Уватском округе Тюменской области и двух под Тобольском.

ГАИ МВД Тюменская область Красноярский край Иркутская область
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