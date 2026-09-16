Росрыболовство будет прогнозировать промысловую обстановку в морях с помощью ИИ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС, подведомственное учреждение Росрыболовства) разработал сервис "Лоция" - цифровую систему карт среды и прогнозов для промысла водных биоресурсов с применением искусственного интеллекта.

Как сообщается в его пресс-релизе, сервис объединяет спутниковые и океанографические данные, сведения о выловах и работе флота, чтобы помочь рыбакам быстрее находить перспективные для скопления рыбы районы и сокращать затраты на промысловую разведку.

"Сервис ежедневно формирует диагноз океанографической обстановки под конкретный вид рыбы и отображает его в едином рабочем пространстве с данными о дрейфе фактических выловов, идентифицированных скоплениях и позициях судов. Он создан как инструмент поддержки промысловых решений, - говорится в сообщении. - "Лоция" не обещает гарантированный улов и не подменяет опыт капитана, промысловика или данные эхолота. Задача сервиса - объективно и оперативно показать, где складывается наиболее благоприятная среда для целевого вида, чтобы сократить время и ресурсы, затрачиваемые на поиск".

Сейчас "Лоция" в тестовом режиме сопровождает промысел иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески, сельди. Она сводит в единые координаты разнородные массивы данных, которые раньше требовали отдельного анализа и сопоставления. "В системе могут одновременно использоваться спутниковая информация, температура воды и изотермы, термофронты, течения, соленость, хлорофилл, кислород, ветер, высота волн, батиметрия, облачность, туман, фазы Луны и другие параметры. Автоматический анализ с помощью методов искусственного интеллекта помогает быстрее выявлять сочетания условий, при которых с большей вероятностью формируется кормовая база и удерживается рыба", - сообщается в пресс-релизе.

Как считают в ЦСМС, такой подход особенно важен для современной рыбной отрасли, поскольку промысловая обстановка формируется не одним фактором, а сочетанием физических, биологических и погодных условий. Учет взаимосвязей между ними позволяет перейти от разрозненного просмотра карт к целостной картине морской среды на конкретную дату и в конкретном районе.

Как сообщалось, в 2025 году вылов рыбы в РФ снизился до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн в 2024 году. В этом году к началу сентября показатели были на 4% ниже прошлогодних, в том числе из-за фактически провальной лососевой путины, прогнозы на которую не сбылись.