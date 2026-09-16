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Житель Шебекина ранен в результате ударов БПЛА по многоквартирному дому

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекине два многоквартирных дома получили повреждения из-за атак беспилотников, пострадал один человек, сообщил оперштаб Белгородской области.

В результате атаки на один дом мужчина получил осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и конечностей. Бойцы самооборны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, затем его перевезут лечиться в Белгород. В доме повреждены балконы и остекление.

Еще один многоквартирный дом был поврежден в результате взрыва FPV-дрона. Также в городе из-за удара беспилотника загорелась легковая машина.

Еще одна легковушка загорелась по той же причине в селе Ржевка Шебекинского округа.

В Грайвороне из-за детонации FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Еще один дрон нанес повреждение объекту инфраструктуры, люди остались без электричества. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по грузовику и сжег его.

На автодороге Кукуевка - Уразово Валуйского округа в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль.

В селе Толоконное Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом - повреждены крыша, фасад и окна.

Белгородская область Ржевка Новостроевка-Первая Грайворон Белгородский округ Шебекино
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