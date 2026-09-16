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Врио белгородского губернатора сообщил об одном погибшем и четверых раненых в области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 40 атаках по территории региона за минувшие сутки, один человек погиб, еще четверо пострадали, трое из них госпитализированы, один - в крайне тяжелом состоянии.

Удары были нанесены по семи округам, в том числе был произведен один артиллерийский обстрел и три сброса взрывных устройств с беспилотников.

За сутки ПВО и другие подразделения сбили 48 беспилотников.

Оперштаб региона сообщил, что накануне в областную клиническую больницу был госпитализирован боец "Орлана", который получил осколочное ранение кисти при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру в поселке Октябрьский 2 сентября.

Октябрьский Белгородская область Александр Шуваев Орлан
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