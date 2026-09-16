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Два человека ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области пострадали два человека, сообщает региональный оперштаб.

"В посёлке Красная Яруга сегодня ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранены двое мужчин", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги. Второй пострадавший получил акубаротравму, уточнили в оперативном штабе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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