Два человека ранены в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате удара украинского дрона по автомобилю в Белгородской области пострадали два человека, сообщает региональный оперштаб.

"В посёлке Красная Яруга сегодня ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранены двое мужчин", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги. Второй пострадавший получил акубаротравму, уточнили в оперативном штабе.