В Кремле не обещают японцам послаблений в вопросе доступа к захоронениям на Курилах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Японии в сложившихся условиях вряд ли можно надеяться на послабления по вопросу о посещении захоронений родственников на Курилах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это скорее вопрос Министерства иностранных дел, но ситуация, собственно, очевидная. Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Япония присоединилась ко всем санкциям, собственно, она входит в список недружественных стран. Поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится", - сказал он, комментируя сообщения о том, что в посольстве Японии заявили, что надеются на возобновление визового режима для своих граждан для посещения захоронений родственников на Южных Курилах.

При этом Песков подчеркнул, что "не Россия была сторонницей свертывания двусторонних отношений" с Японией.