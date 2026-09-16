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В Москве назвали условие для возобновления диалога с США о стратстабильности

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - У Москвы и Вашингтона нет диалога по стратегической стабильности, а перспективы его возобновления зависят от реальной готовности США улучшать отношения с Россией, заявил на пресс-конференции замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нельзя навредить тому, чего не существует. А перспективы этого диалога зависят не от заявлений такого рода, а по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с РФ, либо, как и раньше, будет продолжаться противоречивый процесс некоего обсуждения вторичных, не столь значимых вопросов на фоне вполне реальных мер, направленных на ограничение нашего влияния и нашей роли в мире, вытеснения нас с важных для нас рынков, включая рынки энергетических товаров и т.д", - сказал он.

"То есть декларации Вашингтона - одно, практика - другое. И когда мы увидим, что за декларациями следуют реальные шаги, позволяющие начать выправление наших отношений, тогда, наверное, станет актуальным и рассмотрение вопроса о том, что такое в современных условиях диалог по стратегической стабильности, возможен ли он, что он может охватывать", - продолжил он.

"На сегодня для этого нет ни предпосылок, никаких возможностей обращаться в практическом плане к этой теме на сегодня мы не видим", - подчеркнул Рябков.

США Сергей Рябков МИД
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