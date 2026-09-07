Грузовой корабль "Прогресс МС-33" покинул МКС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик расстыковался с модулем "Поиск" российского сегмента МКС в 18:18 по московскому времени.

Включение двигателя корабля на торможение для схода с орбиты намечается в 21:27 по Москве, сообщили в госкорпорации.

Ожидается, что через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-33" был пристыкован к МКС в ручном режиме 24 марта и доставил на станцию более 2,5 т грузов.