Увеличение утечки воздуха на российском сегменте МКС зафиксировали в ходе работ в "Прогрессе МС-34"
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Выявленные на МКС утечки воздуха в переходной камере (ПрК) модуля "Звезда" были зафиксированы в ходе работ в грузовом корабле "Прогресс МС-34", скорость потери атмосферы увеличилась до 900 граммов в сутки, сообщили в NASA.
"На этой неделе во время грузовых работ с космическим кораблем "Прогресс МС-34" "Роскосмос" зафиксировал увеличение скорости утечки воздуха до 900 граммов в сутки и обнаружил новые предполагаемые места утечки в ПрК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим российские специалисты приняли решение о проведении в пятницу более тщательного осмотра и структурного ремонта предполагаемого места утечки.
"Новый подход предполагал вырезание кронштейна для лучшего доступа к области, которая была определена как возможный источник утечки. Этот метод мог привести к повышенному риску повреждения конструкции станции", - заявили в агентстве.
В связи с этим NASA в целях безопасности приказало четырем членам экипажа Crew-12 и американскому астронавту Крису Уильямсу перейти на борт космического корабля SpaceX Dragon.
В NASA сообщили, что продолжат работать с российскими коллегами и другими международными партнерами по МКС над оценкой ситуации и поиском ее решения.
5 июня в "Роскосмосе" заявили, что при проведении осмотра переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха.
По данным госкорпорации, первое место было оперативно загерметизировано, космонавты приступили к работам по подготовке к герметизации второго места утечки.
"Безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне", - заявили в "Роскосмосе".
Позже пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс сообщила, что "Роскосмос" приостановил ремонт по устранению утечек воздуха на российском сегменте МКС для дополнительных измерений и анализа данных.
Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев в свою очередь сообщил, что после ремонта на российском сегменте астронавты вернулись на борт станции, их безопасности ничто не угрожает.
С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.
Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев; астронавты NASA - Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) - Софи Адено.