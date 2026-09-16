Лавров назвал Международный фестиваль молодежи уникальной площадкой для обмена опытом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международный фестиваль молодежи стал площадкой для установления контактов, Россия готова продолжать обмен опытом в рамках этого формата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия сегодня — страна возможностей, и мы очень хотим, чтобы эта возможность была доступна для вас, и готовы продолжать обмен опытом", - сказал он на закрытии фестиваля.

По его словам, "фестиваль молодежи превратился в очень полезную, уникальную площадку для установления контактов и обмена опытом".

"Такие встречи позволяют лучше понимать друг друга, позволяют стирать границы и преодолевать любые стереотипы. Мы разные, но мы понимаем друг друга, не просто понимаем, хотим понять еще больше, чтобы совместно искать точки соприкосновения и перспективы для совместных свершений", - указал министр.

Международный фестиваль молодёжи проходил 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.