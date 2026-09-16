Поиск

Лавров назвал Международный фестиваль молодежи уникальной площадкой для обмена опытом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международный фестиваль молодежи стал площадкой для установления контактов, Россия готова продолжать обмен опытом в рамках этого формата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия сегодня — страна возможностей, и мы очень хотим, чтобы эта возможность была доступна для вас, и готовы продолжать обмен опытом", - сказал он на закрытии фестиваля.

По его словам, "фестиваль молодежи превратился в очень полезную, уникальную площадку для установления контактов и обмена опытом".

"Такие встречи позволяют лучше понимать друг друга, позволяют стирать границы и преодолевать любые стереотипы. Мы разные, но мы понимаем друг друга, не просто понимаем, хотим понять еще больше, чтобы совместно искать точки соприкосновения и перспективы для совместных свершений", - указал министр.

Международный фестиваль молодёжи проходил 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

Сергей Лавров Екатеринбург МИД Международный фестиваль молодежи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов