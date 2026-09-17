Отряды правительства Йемена и хуситы ведут бои за горы вблизи Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Отряды правительства Йемена и движение "Ансар Аллах" (хуситы) продолжают боевые действия за контроль над горной цепью Кахбуб, которая выходит к Баб-эль-Мандебскому проливу и стратегическому острову Перим на юго-западе страны, передает в четверг "Аль-Джазира".

Правительственные силы утверждают, что отбили атаки хуситов на этом направлении, нанесли потери им в живой силе. Также удалось сбить вражеский беспилотник, пролетавший над горным районом.

В данный момент, напоминает телеканал, лояльные правительству силы пытаются остановить продвижение хуситов в провинции Таиз. ВВС Саудовской Аравии оказывают поддержку с воздуха и наносят удары по западу провинции, где пытаются расширить сферу своего контроля хуситы. Поступали сообщения, что под саудовские удары, в том числе попали телекоммуникационные вышки в этой провинции.

По информации "Аль-Джазиры", на линию фронта прибыло подкрепление - формирование "Бригады гигантов", охранявшее членов йеменского правительства. Пока ему удается мешать хуситам занять больше территорий у города Таиз. Однако, отмечает телеканал, наблюдатели полагают, что "Ансар Аллах" способно добиться значимых успехов.

На минувшей неделе поддерживаемые Ираном силы хуситов отвоевали у правительственных войск все побережье Йемена на Красном море, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе.