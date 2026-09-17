NASA планирует запуск пилотируемой миссии Crew-13 c российским космонавтом к МКС в начале октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемой миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС), перенесенный ранее из-за неполадки в двигателе корабля Crew Dragon, теперь планируется осуществить в начале октября, сообщает NASA.

В американском космическом ведомстве указали, что специалисты успешно заменили клапан окислителя в двигательной установке корабля Crew Dragon, где была обнаружена утечка в ходе подготовки к запуску, который должен был состояться 12 сентября.

В предстоящее до старта время предполагается завершить предстартовую подготовку, провести проверки систем и согласовать операции на борту космической станции, отметили в NASA.

В состав экипажа Crew-13 входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.

В настоящее время в орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 должны будут вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon.