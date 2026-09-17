Проверки организованы из-за задержки ряда авиарейсов в трех аэропортах Сибири

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международных аэропортах Омск-Центральный им. Д.М. Карбышева, Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина и Кемерово им. А.А. Леонова объявлены задержки рейсов авиакомпаний "Северный ветер", "Победа", "Ред Вингс", "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь" в города Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Салехард и Нижневартовск", - говорится в сообщении.

Омской, Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Ранее сообщалось, что сильный туман стал причиной задержки восьми рейсов в аэропорту Омска, прилет 14 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска.