Минобороны сообщило об ударах по украинским транспортным и энергетическим объектам

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по целям на Украине.

В результате поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ, сказано в сообщении.