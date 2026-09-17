Минобороны РФ сообщило о контроле над поселком Розовка в Запорожской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Населенный пункт Розовка в Запорожской области перешел под контроль российских войск, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Розовка Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что нанесены удары по ВСУ в районе Великомихайловки Днепропетровской области и восьми населенных пунктов Запорожской области.

"ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей", - информирует Минобороны РФ.