Глава МИД России отметил ненадежность Запада как партнера

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - К любым договоренностям к Западу нужно относиться с настороженностью, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса Международного движения русофилов.

"Так, как ведет дела Запад, я думаю, это убедило уже многих - что нужно поосторожнее относиться к любым договоренностям с этой группой государств, которая - не сомневаюсь - в одночасье может разорвать все свои договоренности", - сказал он.

Россия, по его словам, открыта к "сотрудничеству и взаимовыгодным проектам с теми, кто готов это делать по-честному - на основе равноправия, взаимной выгоды, баланса интересов".