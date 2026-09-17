Глава МИД заявил об усилении пропагандистского давления на РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о волне пропагандистского наступления на Россию в преддверии выборов в Госдуму.

"Сейчас идет огромная волна примитивного пропагандистского нахрапистого наступления на нас в связи с предстоящими выборами в Госдуму", - сказал российский министр в четверг, выступая на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов (МДР) в Москве.

Лавров подчеркнул, что "нет сомнений, что Россия в любом случае найдет возможность дать адекватный ответ на внешние вызовы своей безопасности, своего развития".