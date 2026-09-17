Лавров считает баланс интересов условием открытого международного сотрудничества

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия остаётся открытой к сотрудничеству и взаимовыгодным проектам на основе баланса интересов, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. Мы предлагаем жизнеспособные решения во всех областях: от безопасности до высоких технологий, финансов, научно-технического развития", - сказал Лавров. Он выступил на открытии конгресса Международного движения русофилов в Москве.

Он напомнил, что по решению президента РФ страна "проводит независимый прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс" и обретает союзников, сторонников-единомышленников, стратегических партнёров в таких организациях, как БРИКС, ШОС, АСЕАН.

"Наши отношения с Лигой арабских государств, ежегодные министерские конференции или саммиты "Россия - Африканский союз" - всё это запланировано на оставшиеся месяцы текущего года, всё это подчёркивает нашу открытость к сотрудничеству, взаимовыгодным проектам с теми, кто готов это делать по-честному, на основе равноправия, взаимной выгоды, баланса интересов", - отметил министр.