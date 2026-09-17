Поиск

Лавров считает баланс интересов условием открытого международного сотрудничества

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Россия остаётся открытой к сотрудничеству и взаимовыгодным проектам на основе баланса интересов, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. Мы предлагаем жизнеспособные решения во всех областях: от безопасности до высоких технологий, финансов, научно-технического развития", - сказал Лавров. Он выступил на открытии конгресса Международного движения русофилов в Москве.

Он напомнил, что по решению президента РФ страна "проводит независимый прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс" и обретает союзников, сторонников-единомышленников, стратегических партнёров в таких организациях, как БРИКС, ШОС, АСЕАН.

"Наши отношения с Лигой арабских государств, ежегодные министерские конференции или саммиты "Россия - Африканский союз" - всё это запланировано на оставшиеся месяцы текущего года, всё это подчёркивает нашу открытость к сотрудничеству, взаимовыгодным проектам с теми, кто готов это делать по-честному, на основе равноправия, взаимной выгоды, баланса интересов", - отметил министр.

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК РФ предотвратил кибератаку на систему онлайн-голосования

Генпрокурор РФ назвал законным изъятие нелегальных доходов у наследников коррупционера

Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

 Кремль считает, что "адские санкции" США осложнят урегулирование на Украине

За 5 лет в России приговорены более 60 тыс. коррупционеров

В Запорожской области председатель УИК погибла в результате атаки дронов

Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

 Лавров отметил, что материального эффекта от контактов с США пока не предвидится

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

 Роскачество прогнозирует один из лучших по качеству урожаев винограда за десятилетие

Военные РФ нанесли удар по металлургическому комбинату "Запорожсталь"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11798 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3736 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов