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Военные РФ заявили о новых возможностях усилить давление на ВСУ в Запорожской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска после расширения контролируемой территории в районе поселка Розовка Запорожской области смогут усилить давление на ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Освобождение населённого пункта Розовка позволило подразделениям группировки "Восток" нарушить оборону противника и расширить контролируемую территорию на данном направлении. Установление контроля над населённым пунктом создаёт условия для дальнейшего развития наступления, усиления давления на позиции ВСУ и продвижения подразделений группировки "Восток" в Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в ходе боев за Розовку потери ВСУ составили до взвода живой силы, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь единиц мототехники, 17 наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-яга".

"Под контроль группировки "Восток" перешло более пяти квадратных километров территории", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Запорожская область
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