Шойгу заявил, что США и Европа заинтересованы в ослаблении позиций РФ и Ирана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что США и Европа имеют стратегическую заинтересованность в максимальном ослаблении позиций России и Ирана.

"Ситуация сейчас меняется и продолжает меняться. На нее влияют новые факторы, включая кризисы вокруг Ормузского пролива и на Ближнем Востоке, рост цен на энергоносители, изменения в армяно-азербайджанских отношениях, приход в политику новых людей и многое другое", - сказал Шойгу на совещании членов президиума научно-экспертного совета в четверг.

"США и Европа, как и ранее, стратегически заинтересованы в максимальном ослаблении позиций России и Ирана и установлении своих правил на Южном Кавказе", - заявил он.

Секретарь СБ РФ отметил, что с учетом подобных тенденций Россия должна действовать точечно, адресно и "жестко отстаивая свои интересы".

Шойгу в ходе совещания также поставил задачу отслеживать и анализировать динамику ситуации в Закавказье.

"Не только в контексте наших отношений с каждой страной Закавказья, но и по действиям третьих сторон в регионе. Чтобы мы были готовы не только реагировать на возникающие вызовы, но и создавать долгосрочные благоприятные условия для реализации наших национальных интересов", - отметил Шойгу.