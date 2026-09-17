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Центризбирком РФ сообщил о провокациях с целью прекратить подготовку к выборам

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Главы регионов, руководители дипломатических представительств и консульских учреждений получают фейковые письма якобы от имени председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию, информирует ЦИК РФ.

Об этом говорится в сообщении ЦИК, опубликованном в мессенджере Max.

В комиссии подчеркнули, что это провокация "с целью запугивания избирателей и организаторов выборов".

"Подготовка к голосованию организована в штатном режиме", - добавили в ЦИК.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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