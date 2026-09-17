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Первый урожай папайи в Сочи проверили на соответствие ГОСТ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Исследования первого урожая сочинского урожай папайи, выращенной в тепличном комплексе КФХ "100 гектар", продемонстрировали полное соответствие товарному качеству (ГОСТ), фрукты сбалансированы по содержанию макроэлементов.

Исследования проводили эксперты Новороссийского филиала федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "ЦОК АПК"). Как сообщили "Интерфаксу" в филиале, на экспертизу поступили плоды двух сортов: вытянутый "Голландский" и округлый "Тайский". Специалисты проверили образцы на соответствие ГОСТ 34271-2017 "Плоды папайи свежие. Технические условия". В результате была подтверждена правильная текстура, сочность мякоти и характерный сортовой аромат.

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Главной исследовательской задачей стала оценка способности культуры накапливать важные макроэлементы - калий, магний и фосфор в концентрациях, соответствующих биологической норме, в условиях теплиц субтропической зоны.

"Папайя крайне требовательна к условиям выращивания и чутко реагирует на состав почвы. Нам было важно выяснить, как формируется естественный метаболизм растения в закрытом грунте. После анализа полученных результатов специалистами был сделан вывод, что выращенный фрукт полностью соответствует стандартам биологической ценности", - уточнили в ЦОК АПК.

Ключевое внимание при проверке было уделено сладости плодов: массовая доля природных сахаров у "Голландского" сорта составила 6,8%, у "Тайского" - 7,1%.

"Эти показатели доказывают, что культура успешно вызревает в теплицах субтропиков. Сбалансированный вкус и плотная мякоть делают урожай универсальным. Успех эксперимента обеспечила выверенная агротехнология - в российском климате экзотическое растение требует непрерывного мониторинга микроклимата и внесения сбалансированных по составу удобрений", - добавили в филиале.

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Как сообщалось, первый коммерческий урожай папайи с потенциалом урожайности до 100 кг с растения был направлен на исследования в испытательную лабораторию Новороссийского филиала "ЦОК АПК" в начале сентября.

Проект курирует АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства". Он объединяет три площадки: сочинские КФХ "100 гектар" (промышленное выращивание) и КФХ "Ачигварское озеро" (оранжерейный формат), а также НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии (селекционная база).

Сейчас ассортимент сочинских теплиц включает 24 сорта бананов, шесть сортов папайи, три вида питахайи и два сорта маракуйи. Также здесь растут авокадо, манго, ананасы, какао и сахарный тростник. Отдельное направление - целебные и пряно-ароматические растения: моринга, джинура, липпия сладкая (трава ацтеков) и кафрский лайм.

ЦОК АПК КФХ 100 гектар Сочи
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