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Россия получила право на экспорт горчичного порошка и горчицы в Китай

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российские производители горчичного порошка и готовой горчицы получили право на экспорт своей продукции в Китай.

Как сообщает Россельхознадзор, китайская сторона проинформировала службу о возможности таких поставок. Для этого российским предприятиям необходимо направить заявку на регистрацию в китайской системе CIFER.

После завершения процедуры регистрации российскому предприятию будет присвоен китайский регистрационный номер, что позволит экспортировать горчичный порошок и готовую горчицу на рынок Китая, говорится в сообщении.

Россельхознадзор Китай
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